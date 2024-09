Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 30/31.08.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Vechta/Vardel

Am Fr., 30.08.2024, gg. 16.54 h befuhr ein 42-jähriger aus Drebber mit seinem Pkw VW Golf die B 69 von Calveslage in Rtg. Diepholz. In Vardel, in Höhe der dortigen Ampelanlage, geriet er aus zunächst unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben. Dabei wurden er und sein 12-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftl. Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ermittelt, das der Fahrer kurz eingeschlafen war und aus diesem Grunde die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Gegen ihn wurde eine Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitsmessungen im Stadtbereich Vechta

In der Nacht vom 30.08.2024 auf den 31.08.2024 wurden durch das Polizeikommissariat Vechta an der Falkenrotter Straße vor dem dortigen Famila-Markt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei konnten innerorts, bei erlaubten 50 km/h, unter anderem drei Verstöße im Bereich eines Fahrverbotes festgestellt werden. Mit 102 km/h hat ein 23-Jähriger aus Essen (Oldenburg,) mit einem gemieteten Mercedes Benz AMG, den höchsten Geschwindigkeitsverstoß begangen. Gegen diesen sowie alle anderen werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die hohe Bußgelder sowie Fahrverbote nach sich ziehen.

