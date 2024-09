Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Nordkreis vom 31.08/01.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ OT Ahrensdorf - Verkehrsunfallflucht Am 31.08.2024, gg. 10:30 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Wilhelmshaven mit ihrem Pkw Chevrolet Matiz die B401 in Richtung Oldenburg. Im Bereich Ahrensdorf (dortige Fußgängerbrücke über den Küstenkanal) kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Die Ampel wurde umgerissen und zerstört. Der Pkw überschlug sich und wurde erheblich beschädigt. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und erlitt einen Schock. Anstatt die Polizei zu verständigen ließ sie sich von der Unfallstelle abholen und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten später den erheblich unfallbeschädigten Pkw, welcher quer zur Fahrbahn und auf dem Radweg an der B401 stand. Durch Ermittlungen der Polizei konnte die verantwortliche Fahrerin an einer Adresse in Wilhelmshaven angetroffen werden. Dabei ergab sich der Verdacht, dass die 49-Jährige unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln und Medikamenten stehen könnte. Im dortigen Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der verunfallte Pkw musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen des Verkehrsunfalles dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe unter Tel. 04491/9339-0 zu melden.

