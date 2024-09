Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 01. September 2024, gegen 15:32 Uhr kam es auf der Elisabetthfehner Straße / Ostmoorstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus dem Saterland geriet aufgrund des Rollsplits ins Schleudern, touchierte den Bordstein und geriet in der Folge in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 42-jährigen Frau aus Barßel zusammen. Beide wurden leicht verletzt. an den Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 40.000,00 Euro.

Friesoythe - Diebstahl von Baustellengelände

In der Zeit von Donnerstag, 29. August 2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 30. August 2024, 07:00 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Dr.-Niermann-Straße und entwendeten mehrere Beleuchtungseinrichtungen/Leuchtkörper der dortigen Warnbaken. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell