Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Nordhorn (ots)

Heute kam es zwischen 08:20 Uhr und 10:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Veldhauser Straße in Nordhorn, bei der ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell