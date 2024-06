POL-EL: Haselünne - Brand in Mehrfamilienhaus

Messingen (ots) - Am 9. Juni kam es auf einem Parkplatz am Baccumer Weg in Messingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten blauen BMW X5. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 ...

mehr