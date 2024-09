Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Sachbeschädigung an Roller Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 31. August 2024 21:00 Uhr bis Sonntag, 01. September 2024 09:00 Uhr einen Roller, welcher in der Keetstraße vor einem Wohnhaus abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. Lohne - Sachbeschädigung an Pkw ...

