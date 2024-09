Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - sexuelle Belästigung

Am Montag, 02. September 2024, gegen 23:30 Uhr befand sich eine 33-jährige Frau aus dem Saterland auf der Oldenburger Straße, als ihr von einem unbekannten Mann an die Brüste und den Intimbereich. Die 33-Jährige gab an, dass es sich um einen korpulenten Mann gehandelt habe, welcher in nicht deutscher Sprache mit ihr gesprochen habe. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Körperverletzung

Am Montag, 02. September 2024, gegen 23:00 Uhr kam es in Gehlenberg/Neuvrees auf dem dortigen Festplatz zu einer Körperverletzung. Einem 23-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn wurde durch einen unbekannten Beschuldigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierbei erleidet er Verletzungen im Gesicht. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Diebstahl eines Anhängers

Am Montag, 02. September 2024, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger, welcher im Lutzweg abgestellt worden war. Auf dem Anhänger befand sich diverses Anglermaterial. Der Schaden wurde auf 7.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell