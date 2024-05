Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Süd (ots)

In der Nacht von Samstag (04.05.2024) auf Sonntag (05.05.2024), gegen 00:00 Uhr, kam es an der Straßenbahnhaltestelle Ludwigstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Dreiergruppe und einer Einzelperson. Eine Person aus der mehrköpfigen Gruppe verletzte schließlich die Einzelperson mittels Pfefferspray. Die teilweise maskierte Dreiergruppe flüchtete anschließend in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell