POL-PPRP: 27-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagabend (03.05.2024), gegen 20:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Pasadenaallee mit der Lorientallee zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer kollidierte beim Abbiegen mit einer entgegenkommenden 25-jährigen Motoradfahrerin. Die 25-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und wurde leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene ...

