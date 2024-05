Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Umtrunk endet in Gewahrsamszelle

Ludwigshafen (ots)

Seit Freitagmittag (03.05.2024), 14:30 Uhr, hielt sich ein 36-Jähriger durchgehend in einer Bar im südlichen Innenstadtbereich auf. Während er Alkohol konsumierte, störte er auch den laufenden Betrieb des Lokals und störte die Gäste. Erst gegen Mitternacht meldete der Betreiber dies der Polizei. Eine Polizeistreife unterzog den 36-Jährigen sodann einer Personenkontrolle. Während der Maßnahme zeigte sich dieser so aggressiv, aufbrausend und uneinsichtig, dass die Polizeistreife ihn letztlich in Gewahrsam nahm.

