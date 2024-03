Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbrüche und Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine KiTa An der Sandbank eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf - und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Eine Zeugin hatte gegen 4.25 Uhr einen Alarm gehört - und daraufhin gesehen, wie eine Person in Richtung Armelerstraße wegrannte. Anschließend ist die Person demnach in einem weißen Pkw in Richtung Essen geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Auto, zu verdächtigen Personen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können.

Auch auf der Johannesstraße wurde in der Nacht auf Donnerstag in eine KiTa eingebrochen. Es wurde ebenfalls ein Fenster aufgehebelt, um herein zu kommen. Im Gebäude konnten nahezu keine Veränderungen festgestellt werden, nach ersten Erkenntnissen wurde auch nichts gestohlen.

Einen Diebstahl gab es außerdem am Freibad an der Stenkhoffstraße. Hier haben unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen einen Stromkasten beschädigt und geöffnet. Insgesamt wurden mehrere Meter Stromkabel gestohlen.

Die Polizei sucht für Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

