Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, 03. September 2024, in der Zeit von 17:25 Uhr bis 17:35 Uhr ein Pedelec der Marke Gazelle. Das Pedelec war vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Vechtaer Marsch abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell