Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Einbruch in Bürogebäude In der Zeit von Samstag, 31. August 2024 13:00 Uhr bis Montag, 02. September 2024 05:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Straße In den Wiesen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude und entwendeten unter anderem Bekleidung und Baugeräte. Der Gesamtschaden wurde auf 3.300,00 Euro geschätzt. Hinweise ...

mehr