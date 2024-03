Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeits-Fahndungen nach Betrügern - Zwei Fälle aus Lüdenscheid

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Wechseltrickbetrug in Lüdenscheid und einem Computerbetrug bzw. Taschendiebstahl fahndet die Polizei mit Hilfe von Fotos nach Tatverdächtigen. Wer kennt diese Personen oder kann Hinweise geben auf ihre Aufenthaltsorte?

Am Abend des 13. September fehlten einer Kassiererin eines Supermarktes "Unterm Freihof" 200 Euro in der Kasse. Die Mitarbeiter prüften die Aufnahmen der Überwachungskamera und entdeckten die Ursache: Zwei männliche Personen überlisteten die Kassiererin mit einem Wechselbetrug. Sie ließen sich zweimal Geld wechseln und agierten dabei so geschickt, dass sie im Ergebnis mehr Geld mitnahmen als sie überreicht hatten. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Tatverdächtigen zu identifizieren, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Fotos sind zu finden im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/130194 .

Einer 33-jährigen Frau wurde am 13. Juli die Geldbörse samt Bankkarte und PIN gestohlen. Bevor sie den Diebstahl bemerkte, ging eine Unbekannte mit der Bankkarte an einen Geldautomaten und hob eine hohe Geldsumme vom Konto der Bestohlenen ab. Wo der eigentliche Geldbörsen-Diebstahl stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Das Opfer besuchte eine Sprachschule und ging danach in zwei Geschäfte. In dem zweiten Laden wollte sie bezahlen und bemerkte, dass die Geldbörse weg war. Auch in diesem Fall hat das Amtsgericht eine Fahndung mit Hilfe von Fotos aus dem Geldautomaten angeordnet. Sie sind zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/130264 .

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0, oder an jede andere Polizeidienststelle. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell