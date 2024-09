Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 06.09. - 07.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln/Elsten - Einbruchdiebstähle In der Zeit von Donnerstag, 05.09.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 06.09.2024, 07:00 Uhr ereigneten sich im Cappelner Ortsteil Elsten gleich zwei Einbruchdiebstähle. Bislang unbekannte Täter versuchten mit einem Stein eine Fensterscheibe der Grundschule Elsten, Up'n Brink 2, einzuwerfen. Dies misslang jedoch, so dass es hier bei einem Versuch blieb. Mehr Erfolg hatten die Täter am Sportheim des SV DJK Elsten in der Straße "Am Fladder". Hier wurden zwei Fenster aufgehebelt und das Gebäude betreten. Inwieweit Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Freitagabend, 06.09.2024, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 23:10 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung an der Mühlenstraße ein und entwendeten dort diverse Wertgegenstände. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW Am Freitag, 06.09.2024, um 11:30 Uhr musste eine 67-jährige Cloppenburgerin verkehrsbedingt im Einmündungsbereich Dechant-Brust-Straße/Soestenstraße mit ihrem PKW auf dem dortigen Gehweg warten und versperrte diesen teilweise. Offensichtlich aus Frust hierüber trat eine unbekannte Fußgängerin mit ihrem Fuß gegen die Beifahrertür und entfernte sich anschließend in Richtung Friesoyther Straße. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Cloppenburg wurde am Freitag, 06.09.2024, um 22:08 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters auf der Hagenstraße angehalten und kontrolliert. Zuvor war er in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Bei dem 42-jährigen aus Cloppenburg wurde am Alcomaten ein Wert von 1,28 Promille gemessen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Kontrollen von "Autoposern" Im Rahmen von Verkehrskontrollen am Freitagabend, 06.09.2024, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 24:00 Uhr konnten gleich 3 "Autoposer" angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrzeugführer im Alter von 20, 21 und 23 Jahren waren jeweils mit ihren hochmotorisierten PKW im Stadtgebiet Cloppenburg unterwegs und hatten durch das Beschleunigen mit hoher Drehzahl unnötig Lärm verursacht. Gegen die Heranwachsenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

