POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 06.09.2024 auf 07.09.2024 kam es in der Straße "Alter Ziegelhof 24, 49377 Vechta" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr vermutlich mit einem Pkw gegen einen Gartenzaun und beschädigte zwei Zaunelemente. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzten.

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Nacht vom 06.09.2024 auf den 07.09.2024 ist es in der Elisabeth-Reinke-Straße in Vechta zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Unbekannter Täter haben dabei das Terrassenfenster aufgehebelt und verschafften sich hierdurch Zutritt in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Vechta - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Am Samstag 07.09.2024 um 23:00 Uhr kam es auf der Falkenrotter Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Ein 20-jähriger Dinklager fuhr mit seinem Krad stadtauswärts. Beim Beschleunigen verlor dieser die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Dinklager wurde dadurch leicht verletzt. Sein Sozius, ein 19-jähriger Lohner, verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in das Marienhospital Vechta verbracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am 08.09.2024, 00:35 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann mit dem E-Scooter die Landwehrstraße in Lohne. Die Beamten stellten fest, dass der E-Scooter ohne Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,34 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde zudem eine Sicherheitsleistung einbehalten.

