Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - vers. schwerer Raub

Am Sonntag, 08. September 2024, gegen 22:30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Dinklage mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg entlang der Dinklager Straße in Richtung Dinklage. In Höhe einer ehemaligen Gaststätte habe plötzlich eine männliche Person auf dem Weg gestanden. Der Mann habe die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert und dem Jugendlichen mit körperlicher Gewalt gedroht. Der 15-Jährige konnte sich mit seinem Fahrrad entfernen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die unbekannte männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 175cm groß - ca. 15 Jahre - hochdeutsch gesprochen - dunkle Bekleidung

Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Sonntag, 08. September 2024, 13:15 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pedelec den Radweg linksseitig der Dorfstraße in Fahrtrichtung ortseinwärts. Ein 19-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pkw den Frillings Esch und beabsichtigte nach rechts auf die Dorfstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pedelecfahrer. Dieser stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Lohne - sexuelle Belästigung

Am Donnerstag, 05. September 2024, gegen 12:10 Uhr, kam eine männliche Person auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Pariser Straße auf eine 31-jährige Frau aus Lohne zu, berührte sie an der Schulter du versuchte anschließend sie zu küssen. Das Opfer wehrte dies ab und entfernte sich. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 165cm groß - hagere Statur - ca. 60 Jahre - weißes T-Shirt - dunkle lange Hose - Plastiklatschen mit schwarzen Socken

Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell