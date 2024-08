BPOL-KS: Schwerverletzte am Bahnhof Neuhof - Frau von Güterzug erfasst

Biedenkopf-Ludwigshütte (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots) - Weil ein LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug den Bahnübergang in Biedenkopf-Ludwigshütte blockierte, musste am vergangenen Freitagmorgen (16.8.) ein Nahverkehrszug der Kurhessenbahn eine Schnellbremsung einlegen. Der Zug kam rechtzeitig zum Halten und konnte so die Kollision mit dem Sattelzug verhindern. ...

