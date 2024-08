Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Gefährliches Verhalten am Bahnhof Korbach Gleisspringer zwingt angefahrenen Zug zur Schnellbremsung

Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) (ots)

Am Freitagabend (16.8.) kam es am Bahnhof Korbach zu einem gefährlichen Vorfall, als ein alkoholisierter Mann (27) bei der Einfahrt eines Regionalzuges die Gleise zwischen den Bahnsteigen 3 und 2 überquerte. Der Triebfahrzeugführer reagierte sofort. Er leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 15 Stundenkilometern eine Schnellbremsung ein und gab einen Achtungspfiff ab. Der Mann versuchte anschließend in den Zug einzusteigen.

Der Zugbegleiter verweigerte ihm aufgrund des gefährlichen Verhaltens die Mitnahme, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und dem Bahnmitarbeiter kam. Aufgrund einer ersten Meldung, die von einer möglichen Schlägerei ausging, wurde die Polizei Korbach zur Unterstützung hinzugezogen.

Die Polizeibeamten stellten die Personalien des Mannes fest und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von rund 1,8 Promille ergab. Nach Feststellung der Identität und des Wohnsitzes kam der Mann gegen 21:30 Uhr wieder frei.

Verletzt wurde niemand. Die rund 50 Reisenden im Zug kamen mit einem Schrecken davon.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 27-jährigen Asylbewerber aus Guinea ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell