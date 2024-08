Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Beim Ausstieg aus dem Zug sexuell belästigt

Neuhof (Landkreis Fulda) (ots)

Opfer einer sexuellen Belästigung wurde am vergangenen Donnerstag (15. 8.) eine 17-Jährige aus Fulda-Petersberg. Die Jugendliche war unterwegs mit einem Regionalexpress von Fulda in Richtung Frankfurt am Main. Beim Ausstieg im Bahnhof Neuhof (Landkreis Fulda) soll sie ein bislang Unbekannter unsittlich berührt haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Bei dem Unbekannten handele es sich um einen Mann mit Vollbart, der mit einem grünen T-Shirt bekleidet war.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

