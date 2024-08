Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei sucht Zeugen - Fahrkartenautomat im Bahnhof aufgebrochen

Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Bislang Unbekannte haben in der vergangenen Nacht (15.8.) im Bahnhof Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) einen Fahrausweisautomaten aufgehebelt. Nach bisherigen Ermittlungen kann die Tatzeit auf den Zeitraum (15.8.) zwischen 0 Uhr und 1 Uhr eingegrenzt werden.

Ob die Täter Beute gemacht haben sowie die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden. Ein Bahnmitarbeiter hatte verdächtige Personen in der Bahnhofshalle bemerkt und die Polizei verständigt. Bereits am Vortag sollen sich mögliche Tatverdächtige im Bahnhof aufgehalten und an dem Automaten hantiert haben.

Wie ein Bahnmitarbeiter der Bundespolizei später mitteilte, soll es sich bei den Unbekannten um zwei Männer gehandelt haben.

Einer der Tatverdächtigen soll schwarze, kurze Haare gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer kurzen, schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt gewesen. Zudem hätte er eine weiße Tüte mit sich geführt.

Der Automat ist außer Betrieb und muss durch Techniker instandgesetzt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich des Bahnhofs Neustadt machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

