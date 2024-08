Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter schlägt Frau gegen die Schulter

Kassel (ots)

Ein bislang Unbekannter verpasste gestern Abend (15.8.), gegen 18:30 Uhr, in einem Zug der Cantusbahn einer 33-jährigen Frau aus Melsungen einen Schlag gegen die Schulter. Die junge Frau war in Begleitung ihrer Kleinkinder in Richtung Hauptbahnhof Kassel unterwegs.

Offensichtlich fühlte sich der Unbekannte durch die lärmenden Sprösslinge der Melsungerin gestört. Er soll die Kinder deswegen angeschrien haben. Als sich die 33-Jährige vor ihren Nachwuchs stellte, hätte der Mann zugeschlagen. Die Frau blieb augenscheinlich unverletzt.

Nach der Ankunft im Kasseler Hauptbahnhof sei der Mann geflüchtet. Der gut gekleidete Unbekannte sei etwa Mitte 50 gewesen und soll leicht angegraute Haare gehabt haben. Weitere Angaben zu dem Mann liegen derzeit nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

