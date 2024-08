Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Körperverletzung im Zug: Zugbegleiter angegriffen - Täter festgenommen

Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) (ots)

Am vergangenen Freitagabend (16.8.), gegen 21:49 Uhr, informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG in Frankfurt die Bundespolizeiinspektion Kassel über eine Körperverletzung im Bahnhof Dillenburg. Ein stark alkoholisierter Reisender, ein 39-jähriger Tscheche, soll dem Zugbegleiter der Hessischen Landesbahn( HLB 15133) mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, nachdem dieser ihm die Mitfahrt verweigerte. Der Bahnmitarbeiter erlitt dadurch eine blutende Wunde an der Lippe.

Ein 15-jähriger Zeuge aus Dillenburg kam dem Bahnmitarbeiter zur Hilfe und brachte den Angreifer zu Boden. Dabei soll er auf den Täter eingeschlagen haben, wobei der Tscheche Verletzungen am Auge und an der Nase erlitt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten den 39-Jährigen anschließend ins Krankenhaus. Neben der Bundespolizei war auch eine Funkstreife der Polizei Dillenburg im Einsatz.

Hier konnte der Erziehungsberechtigte des 15-Jährigen seinen Schützling nach den polizeilichen Maßnahmen abholen.

Die Polizisten nahmen die Personalien aller Beteiligten auf. Der 39-Jährige wurde einem freiwilligen Alkoholtest unterzogen, der rund 2 Promille ergab. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Beamten alle Personen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und u.a. ein Strafverfahren gegen den 39-Jährigen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell