Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am Montag in der Zeit von 10.00 - 10.45 Uhr, wurde in Meppen auf dem Parkplatz am Marktkauf im Bereich des Getränkemarktes, ein dort geparkter grauer VW Tiguan an der Tür hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldung bitte an die Polizei Meppen, Tel.: 05931/949-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell