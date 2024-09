Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - vers. schwerer Raub Am Sonntag, 08. September 2024, gegen 22:30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Dinklage mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg entlang der Dinklager Straße in Richtung Dinklage. In Höhe einer ehemaligen Gaststätte habe plötzlich eine männliche Person auf dem Weg gestanden. Der Mann habe die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert und dem Jugendlichen ...

mehr