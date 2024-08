Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0498 --Pedelec-Dieb gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Rockwinkeler Heerstraße Zeit: 12.08.2024, 19:20 Uhr

Am Montagabend versuchte ein 18-Jähriger in Oberneuland, einem 65-Jährigen das Pedelec zu stehlen. Mit Hilfe eines Feuerwehrmannes, der privat unterwegs war, stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen den Dieb.

Der 65 Jahre alte Mann und seine Frau waren gegen 19:20 Uhr in der Rockwinkeler Heerstraße unterwegs. Sie bestellten sich ein Eis und stellten ihre Pedelecs ab. Kurz darauf tauchte der 18-jährige Dieb auf, entwendete das Pedelec und fuhr davon. Der Senior rannte dem Dieb noch hinterher und rief um Hilfe. Darauf wurde ein Feuerwehrmann aufmerksam, der privat unterwegs war. Er nahm mit seinem Auto gemeinsam mit dem 65-Jährigen die Verfolgung auf. Währenddessen alarmierte der Senior die Einsatzkräfte und übermittelte fortwährend Standortmeldungen an die Einsatzkräfte, sodass diese den Täter nach kurzer Flucht in einem Maisfeld stellten.

Der 18-Jährige wurde anschließend in eine Wache gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahl.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der beiden Männer. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten. Zudem empfiehlt die Polizei: Sichern Sie Ihre Fahrräder mit hochwertigen Schlössern vor Diebstählen. Schließen Sie Fahrräder nicht nur ab, sondern an einen festen Gegenstand an.

