POL-HB: Nr.: 0496 --Fahrzeugbrände in Gröpelingen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Franz-Schütte-Alle, Achterdieksee Zeit: 13.08.24, 19.50 Uhr Eine 78-Jährige wurde am Dienstag tot im Achterdieksee in Oberneuland gefunden. Die Polizei Bremen hat die Todesursachenermittlung aufgenommen. Ein Schwimmer fand die leblose Frau am Abend im Achterdieksee in zwei Meter Tiefe. Gemeinsam mit anderen Badegästen zogen sie aus dem Wasser und brachten sie ...

mehr