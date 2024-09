Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Dienstag, 10. September 2024, gegen 05:00 Uhr die Glasscheibe eines Baumarktes im Lankumer Ring beschädigt. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 09. September 2024, gegen 16:49 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Bramsche mit seinem Transporter den Beschleunigungsstreifen der B 213 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Auf dem Beschleunigungstreifen leitete er dann ein Wendemanöver ein, um die Abfahrt in Richtung Löningen zu erreichen. Hierbei übersah er den Lkw eines 60-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß kippte der Lkw auf die linke Fahrzeugseite. Der 60-Jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Ebenso der 20-jährige Beifahrer des Transporters. Es entstand ein Schaden von rund 45.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Schulbus

Am Dienstag, 10. September 2024, gegen 15:44 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Cloppenburg mit einem vollbesetzten Schulbus die Löninger Straße. An der Kreuzung Löninger Straße / Fritz-Reuter-Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Außenspielgel mit der dortigen Ampel. Wenig später kam es in der Wilke-Steding-Straße zu einem weiteren Verkehsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 58-Jährige einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 25.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Unfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Dienstag, 10. September 2024, gegen 20:45 Uhr befuhr eine 77-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Fahrrad die Jenaer Straße in Cloppenburg. Aus unbekannter Ursache stürzte sie und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell