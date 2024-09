Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Verwaltungsgebäude

In der Zeit von Mittwoch, 11. September 2024 17:00 Uhr bis Donnerstag, 12. September 2024, 01:05 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein Verwaltungsgebäude in der Krankenhausstraße. Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden wurde zunächst auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Diebstahl mehrerer Pedelec

In der Zeit von Sonntag, 08. September 2024 23:00 Uhr bis Montag 09. September 2024 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Kampstraße und entwendeten insgesamt drei Pedelec aus der Garage des dortigen Wohnhauses. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. September 2024, in der Zeit von 13:10 Uhr bis 13:25 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 44-jährigen Frau aus Lastrup. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Caravelle, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Cloppenburger Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. September 2024, gegen 16:30 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Pkw die Hauptstraße. In Höhe der Hausnummer 81 musste sie verkehrsbedingt halten. Der derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmer überholte sie verbotswidrig rechtsseitig über eine dortige Grundstückseinfahrt. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung der Pkw. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden am Pkw der 25-Jährigen wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. September 2024, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 37-jährigen Mannes aus Molbergen. Dieser hatte seinen Pkw, einen Ford Kuga, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Cappelner Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.200,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell