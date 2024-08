Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Schwerer Verkehrsunfall auf der auf der L 461 bei Wülfingen, Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

(bur) Am Dienstag, den 20.08.2024, ereignete sich gegen 18:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 461 zwischen Eldagsen und Wülfingen. Eine 37 jährige Nordstemmerin befuhr die Landstraße aus Eldagsen kommend in Richtung B 3 bei Wülfingen und kam aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und kollidierte mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baum. Von dort wurde der Volvo abgewiesen und schleuderte weiter durch den Grünstreifen bis er schließlich nach ca. 100 m auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug schwer verletzt eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Pkw geschnitten werden. Ein angeforderte Rettungshubschrauber verbrachte sie umgehend in eine Spezialklinik nach Hannover. Neben 39 Feuerwehrkräften aus den Ortschaften Mehle, Wülfingen und Elze, waren ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizei mit zwei Funkstreifenwagen vor Ort. Die L 461 wurde bis ca. 22:00 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter T. 05068-93380 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell