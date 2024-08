Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Gewerbegebiet

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am 19.08.2024 kam es in der Zeit von 07:00 - 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Gewerbegebiet Limmer. Ein in der Borsigstraße geparkter Volvo XC 60 wurde im Vorbeifahren von einem unbekannten Kraftfahrzeug touchiert und linksseitig im hinteren Bereich beschädigt. Die Beschädigungen deuten darauf hin, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lastkraftwagen handeln könnte. Der Schaden am betroffenen PKW wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Wer Täterhinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-80730.

