POL-HI: Radfahrer nach Unfall am Kreisel Hannoversche Straße gesucht

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (bub). Am 19.08.2024 ist es von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr in der Burgstemmer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der unbekannte Verursacher ist beim Vorbeifahren gegen einen dort geparkten Pkw VW gestoßen. Anschließend hat sich der Verursacher unerlaubt von dem Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0 ...

