POL-UN: Unna - Brand in einem Taubenschlag in Unna-Billmerich

Werne (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag (05.05.2024), 23.50 Uhr auf Montag (06.05.2024), 06.30 Uhr einen Toyota Auris in Werne, entwendet. Das Fahrzeug stand verschlossen an der Berliner Straße und hat das amtliche Kennzeichen UN-DL8008. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des grauen Toyota Auris machen? Hinweise bitte an die Polizei Werne unter 02389-921-3420, 921 0 oder per Mail an ...

mehr