Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 12. September 2024, gegen 18:20 Uhr befuhr ein 69-jähriger Mann aus Essen mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in der Wilhelmstraße. Ein derzeit unbekannter Pkw-Fahrer sei mit seinem Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren. Plötzlich habe der Pkw-Fahrer seinen Pkw halb auf dem dortigen Gehweg zum Stehen gebracht. Der 69-Jährige habe dem Pkw ausweichen müssen und sei gestürzt. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Fahrer sei männlich gewesen und trug einen Bart. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen grauen VW Touran gehandelt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel. 05434/92470-0) entgegen.

Cappeln - versuchter Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 11. September 2024 19:00 Uhr bis Donnerstag 12. September 2024 09:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Oberschule in der Schulstraße und versuchten ein Fenster des dortigen Schulkiosks zu aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 12. September 2024, in der Zeit von 07:07 Uhr bis 16:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Friesoythe. Der Pkw, ein Kia Picanto, war auf dem Marktplatz an der Eschstraße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 12. September 2024, gegen 16:23 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 65-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Der Pkw, ein Ford Kuga, war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Memelstraße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 12. September 2024, in der Zeit von 14:05 Uhr bis 14:25 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 40-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Der Pkw, ein Hyundai i30, war an der Poststraße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell