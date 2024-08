POL-MR: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Daupthe+Symbol"Z" geschmiert+Bewohner schlagen Einbrecher in die Flucht+Einbrecher scheitert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Dautphetal: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung in Dautphe nach Zeugen, insbesondere nach zwei Frauen. Am Dienstagnachmittag (13. August) gerieten eine 29-jährige Frau aus Wetzlar und ein 31-jähriger Mann aus Frankfurt in einen Beziehungsstreit. Das Duo war am gegen 15.15 Uhr mit einem Audi in Daupthe unterwegs, als sie sich stritten. Während der Fahrt beleidigte der Frankfurter die Wetzlarerin und zudem wurde offenbar auch übergriffig. Auf der Höhe des Getränkemarktes in der Gladenbacher Straße warf er ihr Handy aus dem Auto. Sie stieg aus und er fuhr anschließend davon. Zwei Frauen, die zuvor in dem Bistro gegenüber des Getränkemarktes waren, kümmerten sich um die 29-Jährige. Wer hat diesem Zusammenhang in der Gladenbacher Straße etwas mitbekommen? Zeugen, insbesondere die zwei Frauen aus dem Bistro, werden gebeten, sich bei der Polizei in Biedenkopf unter 06461/9295-0 zu melden.

Marburg: Z geschmiert

Unbekannte schmierten in Höhe der "Drei Linden" in der Hermannstraße in Ockershausen ein weißes Z auf die Fahrbahn. Ein Zeuge stellte das Symbol am Donnerstag der vergangenen Woche (08. August) fest. Der Staatschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Bewohner schlagen Einbrecher in die Flucht

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag (13. August) gegen 02.30 Uhr in eine Wohnung in der Cappeler Straße einzubrechen. Der Einbrecher kletterte an der Hauswand hoch. Als er versuchte die Balkontür einer Wohnung im ersten Obergeschoss aufzudrücken, wurden die Bewohner wach und als er diese im Wohnzimmer erblickte, gab er Gas und flüchtete. Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Wem ist Dienstagfrüh gegen 02.30 Uhr etwas Verdächtiges in der Cappelerstraße aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Einbruch in Einkaufszentrum scheitert

Hebelspuren hinterließ ein Unbekannter an einem Seiteneingang des Einkaufszentrums in der Straße "Am Kaufmarkt" in Wehrda. Der Unbekannte versuchte an einer Seitentür zu einem Schuhladen die Tür aufzuhebeln. Nachdem er daran scheiterte, suchte er offenbar eine weitere Tür im Bereich der Laderampe auf und löste den Alarm aus. Zeugen, die dort am Mittwoch (14. August) gegen 03.50 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

