Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Katze erschossen+Kanaldeckel in Marburg-Cappel ausgehoben+PKW-Schlüssel versehentlich gezogen+Solarpaneele gestohlen+Holzdiebstahl in Bottenhorn+Beim Vorbeifahren touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Steffenberg-Quotshausen: Katze erschossen - Zeugenaufruf

Im Bereich der Perfbrücke nahe der Lahnstraße wurde eine Hauskatze durch einen bislang Unbekannten erschossen. Nachdem die Katze einer 47-jährigen Frau am Montag (05. August) nicht nach Hause kam, machte sich die Besitzerin auf die Suche. Sie fand das verletzte und verstorbene Tier am Mittwoch (07. August). Bei einer Untersuchung fand ein Tierarzt das Projektil eines Luftgewehrs, einer Luftpistole oder CO2-Waffe.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Tat am Montag (05. August) zwischen 11.00 und 22.00 Uhr ereignete. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizei in Biedenkopf unter 06461/9295-0 zu melden.

Marburg-Cappel: Kanaldeckel ausgehoben

Ein derzeit noch unbekannter Täter hob in der Nacht zu Freitag (09. August) hoben Unbekannte in der Straße "Zur Burgruine" vier Kanaldeckel hoch und verdrehten diese. Eine Verkehrsteilnehmerin informierte die Polizei gegen 05.10 Uhr. Eine Streife stellte vier schräg in der Kanalöffnung stehende Decke fest und setzten sie ordnungsgemäß wieder ein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Hinweise zu den Verursachern nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Schlüssel versehentlich gezogen

Eine Leichtverletzte und 16.000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3125. Eine 24-jährige Frau aus einem Marburger Ortsteil war am Samstag (10. August) gegen 11.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Landstraße zwischen Moischt und Marburg unterwegs. Als sie von ihrem Knie etwas wegwischen wollte, zog sie versehentlich am Schlüsselbund bzw. den Schlüssel aus dem Zündschloss. Das Lenkradschloss blockierte und in der Folge kam die Fahrerin von der Straße ab. Sie prallte gegen einen Leitpfosten und landete im Straßengraben. Die 24-Jährige verletzte sich leicht im Bereich des Oberkörpers, an den Knien und am Kopf.

Daupthetal: Solarpaneele gestohlen

Insgesamt sieben Solarpaneele im Wert von über 4.000 Euro entwendeten Unbekannte von einer Photovoltaikanlage des Vereinsheimdaches in der Straße "Zum Sportplatz" in Dautphetal. Die Diebe montierte die Paneele zwischen 23.50 Uhr am Mittwoch (07. August) und 20.35 Uhr am Montag (12. August) ab. Wer hat dort in den fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Bad Endbach: Holzdiebstahl in Bottenhorn- Wer hat mehrere Fichtenstämme entwendet?

Aus einem Waldstück bei Bottenhorn entwendeten Unbekannte in einem Zeitraum von Anfang Juni bis Freitag (09. August) fast 230 Fichtenstämme. Die etwa drei Meter langen Baumstämme lagerten auf einem Flurstück mit der Bezeichnung "Im langen Mulch". Der Abtransport dürfte mit "schwerem Gerät", z. B. Traktor mit Rückewagen, stattgefunden haben. Wem ist in dem genannten Zeitraum in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Beim Vorbeifahren touchiert

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kurt-Schumacher-Straße einen geparkten Renault. Der rote Captur stand dort zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag (08. August) und 08.30 Uhr am Freitag (09. August) am Fahrbahnrand in Richtung Elzerain. Der Schaden auf der Fahrerseite wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell