Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten in Marburg und Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Toyota im Parkhaus touchiert

Einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro beklagt der Besitzer eines Toyotas, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den orangefarbenen Aygo in einem Parkhaus in am "Pilgrimstein" am Kotflügel touchierte. Das Auto parkte dort im 5. Stockwerk am Donnerstag (08. August) zwischen 13.55 und 16.35 Uhr. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Biedenkopf: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz eines Non-Food Discounters in der Industriestraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW. Der Frontschaden an dem grauen 3er wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall am Freitag (09. August) zwischen 14.00 und 15.15 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Biedenkopf unter 06461/9295-0 zu melden.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell