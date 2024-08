Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Unfallflucht in Hartenrod + Grauer Mazda in Biedenkopf oder Marburg touchiert + Weißer BMW nach Unfall in der Beltershäuser Straße gesucht +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach-Hartenrod: Unfallflucht in der Hauptstraße -

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er in der Hauptstraße einen geparkten grauen Golf an der linken Seite touchierte und flüchtete. Polizisten fanden am Unfallort Fahrzeugteile. Es könnte sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Opel Astra, an dem nun der rechte Außenspiegel beschädigt ist, handeln. Zeugen, die den Unfall zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag (18. Juli) und 06.15 Uhr am Freitag (19.Juli) beobachtet haben oder Hinweise auf den Opel Astra geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg/Biedenkopf: Grauer Mazda touchiert -

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag (06. August) einen geparkten grauen Mazda am rechten Heck. Das Fahrzeug stand zwischen 07.30 und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Schlossstraße und anschließend von 16.00 bis 16.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Hospitalstraße. Hinweise zu dem etwa 800 Euro hohen Sachschaden nehmen die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

Marburg: Weißer BMW nach Unfall gesucht -

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Beltershäuser Straße/Sonnenblickallee sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstag (06. August) befanden sich der Fahrer eines Audi und der Fahrer eines Polos auf der Beltershäuser Straße (L3125) und waren stadtauswärts unterwegs. Als die Ampel an der Kreuzung zur Sonnenblickallee (L3289) auf Grün sprang, fuhren die beiden Fahrzeugführer los. Offenbar kreuzte ein unbekannter BMW-Fahrer, der auf der Sonnenblickallee unterwegs war, zeitgleich die Straße. Daraufhin bremste der Audi-Fahrer nach ersten Erkenntnissen ab. In der Folge fuhr der Polofahrer auf den Audi auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem weißen 5er BMW. Der BMW-Fahrer bog in Richtung "Am Köppel" ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

