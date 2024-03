Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Firmenbüro +++ Beschuldigter zur Festnahme ausgeschrieben

Delmenhorst (ots)

Nach einem Diebstahl aus einem Büro in Delmenhorst ist am Dienstag, 19. März 2024, eine Person gestellt worden. Der Mann war bereits mehrfach zur Festnahme ausgeschrieben und befindet sich nun in einer Haftanstalt.

Gegen 13:30 Uhr betrat der Mann das Büro eines Fahrzeugbauunternehmens in der Syker Straße und nahm hier die Tageseinnahmen an sich. Beim Verlassen des Büros wurde er von einem Mitarbeiter ertappt und setzte zur Flucht an. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem beschriebenen Mann ein. Besonders hilfreich waren hierbei die Angaben von Bauarbeitern an der Syker Straße. So konnte ein tatverdächtiger Mann gegen 13:50 Uhr im Iprumper Dorfweg überprüft werden. Er war im Besitz des Diebesguts und händigte den Beamten ein Ausweisdokument aus, das sich als Totalfälschung erwies. Zur Feststellung der Identität nahmen die Beamten den Mann mit zur Dienststelle.

Bei dem beschuldigten Mann handelte es sich um einen 36-jährigen Bremer, der zudem mehrfach zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde noch am selben Nachmittag in eine Haftanstalt gefahren. Das entwendete Diebesgut konnte der geschädigten Firma wieder ausgehändigt werden.

