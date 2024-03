Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbrüche in Hude und Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Einfamilienhäuser in Hude und Ganderkesee waren am Dienstag, 19. März 2024, das Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 09:30 und 11:15 Uhr hebelten Unbekannte zunächst ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Ortstraße in Hude auf. So konnten sie das Gebäude, das sich zwischen der Bremer Straße und der Straße "Voßbarg" befindet, betreten und nach Wertgegenständen durchsuchen. Sie entwendeten Schmuck.

Mit dem gleichen Vorgehen verschafften sich drei junge Männer zwischen 10:45 und 11:15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Lärchenstraße in Ganderkesee. Beim Durchwühlen des Hauses wurden sie von einer Bewohnerin überrascht. Sie flüchteten zu Fuß vom Tatort in Richtung der Straße "Lange Wand". Ein Nachbar verfolgte die drei Tatverdächtigen, verlor sie im Bereich der Eibenstraße aber aus den Augen. Er beschrieb die Männer als

- jung (18-20 Jahre alt) - zwei von schlanker, einer von kräftiger Statur - zwei mit dunklen, kurzen Haaren - dunkel gekleidet

Wer an den Tatorten verdächtige Personen gesehen hat bzw. weitere Angaben zu den geflüchteten Männern in Ganderkesee machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell