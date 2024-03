POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfall in Ovelgönne gesucht

Delmenhorst (ots) - Zwei Einfamilienhäuser waren am Montag, 18. März 2024, das Ziel von Einbrechern. In einem Fall sind Nachbarn auf den Einbruch aufmerksam geworden. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Zunächst hebelten unbekannte Personen in der Zeit von 10:30 bis 12:30 Uhr eine Tür eines Einfamilienhauses in der Gerhard-Rohlfs-Straße auf. Nachdem sie sich so ...

mehr