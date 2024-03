POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Diebstahl +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende geparkte Fahrzeuge in Delmenhorst beschädigt und teilweise auch Fahrzeugteile entwendet. In der Zeit von Samstag, 16. März 2024, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 17. März 2024, 13:30 Uhr, beschädigten sie die Scheiben von drei in der Kantstraße, Höhe ...

mehr