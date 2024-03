Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeug in Wardenburg in Brand gesetzt +++ Zeugen gesucht

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Sonntag, 17. März 2024, 06:00 Uhr, einen brennenden Pkw in Wardenburg entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die Entstehung eines höheren Sachschadens konnte so verhindert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Wardenburg rückte nach dem eingegangenen Notruf in die Friedrichstraße aus und löschte die Flammen an einem geparkten VW. Brandursächlich wird vermutlich ein brennender Gegenstand gewesen sein, der auf einem Hinterrad des Fahrzeugs abgelegt wurde. Das Feuer griff in der Folge auf den Reifen über. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten eine weitere Ausbreitung. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

In der Nähe des Brandortes trafen Beamte der Polizei auf einen 22-jährigen Mann aus der Gemeinde Wardenburg. Er wird nach derzeitigem Ermittlungsstand verdächtigt, für die Brandentstehung verantwortlich zu sein. Wer weitere Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

