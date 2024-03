POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Senior gefährdet durch unsichere Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer auf Autobahn 1 im Bereich Stuhr +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Einswarden Am Sonntag, 17.03.2024, gegen 01:08 Uhr, wird der Polizei eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle an der Langen Straße in Einswarden gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten können den 17-jährigen Täter noch an dieser antreffen. Der Jugendliche hatte eine Seitenscheibe der Haltestelle zerstört und einen Mülleimer beschädigt, wodurch ein ...

mehr