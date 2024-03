POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge Frau bei Verkehrsunfall in Hatten leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Trunkenheitsfahrt mit 2,01 Promille in Ganderkesee Am 17.03.2024 gegen 00:20 Uhr wird auf der Adelheider Straße in Ganderkesee eine 35 jährige Frau aus Dötlingen am Steuer eines Pkw von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen dessen wurde eine alkoholbedingte Beeinflussung bei der Fahrzeugführerin festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Ein Strafverfahren wurde ...

