POL-GM: Exhibitionist am Promenadenweg - Polizei bittet um Hinweise

Reichshof (ots) - Zwischen 10 Uhr am 7. Dezember und 10 Uhr am 13. Dezember plünderten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Aucheler Straße Ecke Wehnrather Straße in Reichshof-Sinspert. Die Diebe hebelten den Automaten gewaltsam auf und entkamen mit sämtlichen Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Am Mittwochmittag (13. Dezember) wurde der Polizei ein weiterer aufgebrochener Zigarettenautomat gemeldet. Unbekannte ...

