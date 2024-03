Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus und Sachbeschädigung an Fahrzeugen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende geparkte Fahrzeuge in Delmenhorst beschädigt und teilweise auch Fahrzeugteile entwendet.

In der Zeit von Samstag, 16. März 2024, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 17. März 2024, 13:30 Uhr, beschädigten sie die Scheiben von drei in der Kantstraße, Höhe Düper Straße, geparkten Fahrzeugen. An einem der beschädigten Pkw demontierten und entwendeten sie zudem die Türgriffe. So entstanden Schäden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell