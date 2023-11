Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigung an PKW in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.11./04.11.2023) kam es im Bereich der Straßen Kleine Hardewiek, Marktpltz und Südersteinstraße zu Sachbeschädigungen an drei PKW (Dacia Logan in blau, Volvo S60 in schwarz und BMW i3 in weiß). Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte hierbei großflächig die Beifahrerseiten mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

