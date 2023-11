POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Hechthausen - Zwei Personen verletzt

Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. Am Samstag (04.11.2023) brach ein bislang unbekannter Täter mehrere Spinde in den Umkleiden der Moor-Therme in Bad Bederkesa auf und entwendete hieraus diverse Geldbörsen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die verdächtige Personen am oder ...

mehr