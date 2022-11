POL-LB: Ludwigsburg: nach Unfallflucht sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag kam es zwischen 12:00 Uhr und 19:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Tammer Straße in Ludwigsburg, bei der ein roter Toyota Corolla beschädigt wurde. Der Pkw war am Fahrbahnrand abgestellt und wies Beschädigungen in Höhe von rund 2.000 Euro im linken Frontbereich auf. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr